РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В подмосковном Подольске начальник следственного управления МВД России по городскому округу Элла Корнейчук проведет прием жителей 20 января с 10:00 до 13:00, сообщается в группе «УМВД России п огородскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным графика приема граждан, опубликованного в группе, заместитель начальника УМВД России по Подольску, начальник следственного управления, подполковник юстиции Элла Корнейчук проведет прием жителей 20 января. Прием будет проходить с 10:00 до 13:00. Задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов, смогут все желающие.

Прием будет проходить в здании УМВД России по городскому округу по адресу: улица Революционный проспект, дом №84. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.