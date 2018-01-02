РИАМО - 2 янв. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди подписчиков группы «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте» шесть книг издательства «Альпина Паблишер».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, подписчику группы «РИАМО в Москве» нужно сделать репост конкурсного сообщения.

Победителя выберут случайным образом 15 января.

РИАМО – информационное агентство, материалы которого охватывают события всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.