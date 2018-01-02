РИАМО - 2 янв. Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Иран, предупреждать своих клиентов о массовых протестах в стране, а туристов - учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщает Газета.ru.

«МИД России предупредил о начале массовых акций протестов на улицах крупных городов Ирана, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт, вызванных социальным недовольством населения. По информации ведомства, имеют место беспорядки и столкновения протестующих с полицией», - говорится в сообщении.

Некоторые из демонстрантов вооружены, в ходе протестов погибли люди. Находящимся в стране российским гражданам рекомендовано сохранять бдительность, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей

Ростуризм также призывает туроператоров, реализующих туры в Иран, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной обстановке, а туристов - учитывать информацию о протестах при планировании своих поездок.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. По последним данным, число погибших в ходе протестов в Иране увеличилось до 20 человек.