РИАМО - 2 янв. Представление «Опера для скрипки и ученого «Галилео», хип-хоп перформанс и оркестр саксофонистов подготовили на Тверской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны»

Театральный новогодний праздник на Тверской продолжается. 2 января на десяти площадках москвичей и туристов ждут лучшие спектакли театральных коллективов со всей России, а еще концертные программы, мюзиклы, спортивные шоу и мастер-классы. В заключительный день праздничной программы представления на Тверской будут идти в режиме нон-стоп до 22:00.

«В 18:00 праздничное настроение подарит театрализованный концерт «Навстречу празднику» в исполнении оркестра саксофонистов под руководством Леонида Друтина. А в 20:00 смотрите необычное представление «Опера для скрипки и ученого «Галилео», - говорится в сообщении.

На площадке «Щелкунчик» покажут знаменитую на весь мир новогоднюю историю в самых разных интерпретациях – музыкальных, театральных, хореографических. На музыкальной площадке «Садко» состоится выступление симфонического оркестра Moscow City.

С 31 декабря по 2 января Тверская улица стала пешеходной. На пространстве от Триумфальной до Театральной площади разместилась одна из более чем 80 площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». На участке длиной почти 2,5 километра проходит грандиозная театральная, спортивная и гастрономическая программа, посвященная знаменитым сказкам, операм и балетам.

Этой зимой фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 22 декабря по 14 января. Городские бульвары, площади и переулки превратились в театральные подмостки, на которых ежедневно проходят представления, спектакли, концерты и мастер-классы. Главными площадками праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок, Новопушкинский сквер и Садовое кольцо.