РИАМО - 2 янв. Новогодние поезда, каток и выставка новогодних елок попали в топ-5 рейтинга мест Московского метрополитена, которые можно абсолютно бесплатно посетить с детьми в новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Новогодние праздники только начинаются, многие уже сходили с детьми на новогодние представления, кто-то собирается на новый фильм или спектакль. Для того, чтобы напомнить, что Московский метрополитен – это не только главный транспорт столицы, но и уникальное выставочное пространство, выбрали пять мест, которые можно абсолютно бесплатно посетить с детьми, для того, чтобы не только развлечься, но и узнать что-то новое и интересное.

«В эти новогодние праздники в московском метро курсируют сразу три новогодних состава. Два новогодних поезда курсируют по Кольцевой линии. <…> Третий новогодний состав перевозит пассажиров по Замоскворецкой линии. Дизайн поезда выполнен в традиционной манере – главными элементами оформления являются красногрудые снегири, пышные еловые ветви и ажурные снежинки, а внутри развешаны мерцающие лампочки и гирлянды», - говорится в сообщении.

На вторую строчку попал каток из синтетического льда, который открылся в подземном переходе между станцией метро «Ленинский проспект» и станцией Московского центрального кольца (МЦК) «Площадь Гагарина». На ледовой площадке размером 200 квадратных метров любой желающий может покататься на своих коньках или бесплатно взять коньки напрокат. Для посетителей доступны мужские и женские модели коньков от 26 до 45 размеров. Для оформления проката необходимо предъявить паспорт. Рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей.

Посетить удивительную выставку, не выходя из метро, можно на станции «Воробьевы горы». Здесь для пассажиров в преддверии праздников прямо на платформе станции открылась выставка новогодних елок. Празднично украшенные елки также установлены на всех станциях Кольцевой линии, на станциях «Площадь Революции», «Пушкинская», «Китай-город» и «Тургеневская». Новогодние елки появились и на 20 станциях Московского центрального кольца.

В галерее «Метро», которая расположена на балконе станции «Выставочная» Филевской линии, в новогодние праздники можно увидеть новую фотоэкспозицию «Самая красивая страна». Это совместный проект Московского метрополитена и Русского географического общества, посвященный одноименному конкурсу, который направлен на сохранение дикой природы России и воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии.

«В уникальном музейно-образовательном пространстве можно погрузиться в удивительную атмосферу метрополитена и увидеть то, что недоступно обычному пассажиру. В Центре профориентации можно познакомиться с историческими предметами, собраниями документов и фотографий, которые рассказывают об истории московского метро. Здесь представлена форма сотрудников метрополитена разных лет, а также модели вагонов метро, жетоны, билеты и карты «Тройка», навигационные табло, книги и значки, фотографии, схемы и еще более тысячи различных экспонатов», - добавляется в сообщении.

Большая часть экспонатов в центре – интерактивная, здесь можно потрогать руками различные элементы оборудования и, конечно же, попробовать себя в роли машиниста, прокатившись на настоящем тренажере современного поезда метро.

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