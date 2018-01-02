РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Начальник управления МВД России по подмосковному Подольску, подполковник полиции Станислав Боллоев проведет прием граждан 10 января с 17:00 до 20:00, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным графика приема граждан, опубликованного в группе, начальник УМВД России по городскому округу Подольск, подполковник полиции Станислав Боллоев проведет очередной прием жителей 10 января. Задать свои вопросы, касающиеся правоохранительных органов, смогут все желающие с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по городскому округу по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59. Также на личном приеме может присутствовать член общественного совета УМВД России по городскому округу Подольск и юрисконсульт управления.