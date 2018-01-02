РИАМО – 2 янв. В Сети появилось видео, на кадрах которого видно мужчину с ножевым ранением, выходящего из трамвая и ждущего скорую помощь на скамейке в Москве, сообщает РЕН ТВ.

«Раненный ножом мужчина проехал на трамвае в центре Москвы. Как видно на кадрах видео, оказавшегося в распоряжении РЕН ТВ, мужчина с ножевым ранением вышел из трамвая на проспекте Мира», - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в НИИ Склифосовского с диагнозом «проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, пневмоторакс слева».

Со слов мужчины, он получил ножевое ранение от неизвестного. В данный момент он находится в операционном блоке.

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