РИАМО - 2 янв. В Москве более 4 миллионов человек посетили за два дня площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», парки культуры и Тверскую улицу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москвичи продолжают активно участвовать в новогодних мероприятиях. Тверскую, площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», парки культуры за два дня посетили уже больше 4 миллионов человек», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Этой зимой фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 22 декабря по 14 января. Городские бульвары, площади и переулки превратились в театральные подмостки, на которых ежедневно проходят представления, спектакли, концерты и мастер-классы. Главными площадками праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок, Новопушкинский сквер и Садовое кольцо.