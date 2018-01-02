РИАМО - 2 янв. В Москве возбудили уголовное дело по факту кражи из квартиры ювелирных изделий и личных вещей на сумму более 90 тысяч рублей, грабитель также избил проживающую в квартире женщину, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В полицию поступил материал проверки по заявлению женщины, проживающей на улице Зеленодольская, 19, о том, что в квартире неизвестный после совместного распития спиртных напитков нанес заявительнице побои, открыто похитил принадлежащие ей ювелирные изделия, фотоаппарат, планшетный компьютер, два сотовых телефона, банковскую карту, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 93 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.