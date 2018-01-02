РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Жители подмосковного Подольска провели первый новогодний заплыв в пруду в микрорайоне Южный во вторник, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель подольского клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Галина Пажетнова.

Перед купанием подольские моржи парились в сауне и устроили чаепитие. Заплыв проходил в пруду в микрорайоне Южный.

«Сегодня (во вторник - ред.) члены подольского клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» провели первый новогодний заплыв 2018 года. В мероприятии приняли участие 15 человек, среди которых было и двое детей», - сказала Пажетнова.

Моржевание или зимнее плавание – форма закаливания в виде купания в открытых водоемах зимой. В разных странах приняты свои названия такого плавания, обычно они связаны с каким-либо морским животным. В России и в Польше это моржевание, а увлекающиеся соответственно – моржи. В Финляндии выдры, нерпы и тюлени, в Северной Америке – белые медведи.

Клуб зимнего закаливания «Умка» расположен в двухэтажном здании с баней на пруду в микрорайоне Южный. Водоем имеет длину около 200 метров и ширину около 70 метров.