РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. За 2017 год жители подмосковных Люберец писали обращения и жалобы на областной портал «Добродел» почти 42 тысячи раз, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С начала 2017 года на интернет-портал правительства Московской области «Добродел» по городскому округу Люберцы поступило 41961 обращение. Из них 30762 раза (73,31%) сообщали о проблемах, 4263 раза (10,16%) писали повторно, 6936 раз (16,53%) напоминали о проблеме», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что больше всего жалоб в 2017 году было на работу дорожного хозяйства городского округа - 35,5% от общего числа обращений.

«Второе место по обращениям занимает благоустройство - 23%, на третьем ЖКХ - 20,6%. Дальше идут транспорт и безопасность дорожного движения - 5,3%, ошибки в квитанциях на оплату ЖКУ - 3,3%, торговая деятельность, реклама - 2,5%, вопросы совместного ведения - 3,5%, другие проблемы - 6,3%», - пояснил Ружицкий.

По его словам, количество обращений на интернет-портал «Добродел» по городскому округу с 2015 по 2017 годы выросло. В 2015 году было 1603 обращения, в 2016 году - 17916, 2017 году - 41961.