РИАМО - 2 янв. Пожарные и спасатели Москвы в новогодние праздники несут службу в усиленном режиме, за три дня они выезжали на происшествия около 400 раз, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы с 30 декабря по 2 января 384 раза выезжали на происшествия, из них 121 раз на пожары и 263 раза на оказание помощи населению столицы. За три дня спасено десять человек, оказана помощь 14, пострадали 12 человек», - говорится в сообщении.

Ежесуточно в постоянной готовности к реагированию на происшествия и пожары находится группировка сил и средств Главного управления МЧС России по Москве и департамента ГОЧСиПБ в составе 1,3 тысячи человек и 300 единиц пожарно-спасательной техники. Они дежурят как в пунктах дислокации, так и в местах массовых гуляний населения по всей столице.

Департамент настоятельно рекомендует всем соблюдать правила пожарной безопасности и правила обращения с пиротехникой, чтобы праздник дарил только радость.