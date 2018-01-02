РИАМО - 2 янв. В Москве завершилась церемония прощания с заслуженным артистом России Александром Шавриным, актера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Прощание прошло в Московском театре имени Маяковского. На церемонии присутствовали бывшая супруга Шаврина актриса Анна Ардова с детьми, родные актера, коллеги, а также поклонники творчества артиста.

Ведущий актер Московского академического театра имени Владимира Маяковского Александр Шаврин умер 30 декабря на 58-м году жизни после продолжительной болезни.

Александр Шаврин - российский актер театра и кино. Он известен по ролям в российских фильмах «Бедная Настя», «Русские амазонки», «Самозванцы», «Сказки старого волшебника», «Дети Арбата».