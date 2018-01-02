РИАМО - 2 янв. Народная артистка России Евгения Симонова рассказала о знакомстве с актером Александром Шавриным и о совместной с ним работе, передает во вторник корреспондент РИАМО.

В театре имена Владимира Маяковского проходит церемония прощания с заслуженным артистом России Александром Шавриным. На церемонии прощания присутствует бывшая супруга Шаврина актриса Анна Ардова с детьми, родные актера, коллеги, а также поклонники творчества артиста.

«Мы познакомились с Сашей на его первых гастролях, он был чуть старше его сына Антона сейчас. Он был очень скромный и интеллигентный, но в то же время очень ироничный. У него было потрясающее чувство юмора с ноткой сарказма. Во все, что он делал, он вкладывал свою тонкую душу. Это был такой период абсолютного счастья, когда все смешалось воедино - репетиции и жизнь», - сказала Симонова.

Она отметила, что не так давно играла с Шавриным в спектакле «Шестеро любимых», когда ему было уже очень тяжело.

«Это было невероятно – то, как он собирался и мобилизовался перед выступлением», - добавила Симонова.

Ведущий актер Московского академического театра имени Владимира Маяковского Александр Шаврин умер на 58-м году жизни после продолжительной болезни. Артист скончался 30 декабря.

Александр Шаврин - российский актер театра и кино. Он известен по ролям в российских фильмах «Бедная Настя», «Русские амазонки», «Самозванцы», «Сказки старого волшебника», «Дети Арбата».