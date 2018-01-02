РИАМО - 2 янв. В полдень вторника в столице синоптики зафиксировали сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и небольшие моросящие осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

В полдень на опорной метеостанции столицы, ВДНХ, было плюс 2,3 градуса. На юго-западе новой Москвы - всего плюс 1 градус.

«Ветер дул в основном с юга со средней скоростью 2-5 метров в секунду. Но на северо-западе отмечены порывы до 15 метров в секунду. Местами на юго-западе прошли небольшие моросящие осадки», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в столице почти в пределах нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - от 72 до 87%.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра во вторник.