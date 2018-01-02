РИАМО - 2 янв. Уголовное дело возбудили в Москве по факту избиения мужчины, которого нашли на бульваре Маршала Рокоссовского, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним от дома №3 по бульвару Маршала Рокоссовского нарядом скорой медпомощи с ссадинами лица, гематомой живота, в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован в реанимацию неизвестный мужчина на вид около 50 лет», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.