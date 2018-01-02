РИАМО - 2 янв. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР хореографа Юрия Григоровича и пожелал ему творческих успехов и неиссякаемого вдохновения, сообщает Газета.ru.

«Примите искренние поздравления с днем рождения. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной самоотдачей, своим подвижничеством вносите бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета, мирового хореографического искусства, и каждая Ваша работа – уникальна», - говорится в поздравлении Путина.

Президент пожелал Григоровичу здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Григорович - советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, педагог, публицист. В 1947-1957 годах был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, в 1961-1964 годах - балетмейстер данного театра. Главный балетмейстер Большого театра с 1964 по 1995 годы. С 2008 года -штатный хореограф Большого театра.