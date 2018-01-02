РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. Власти подмосковных Люберец в начале 2018 года планируют установить более 200 видеокамер наружного наблюдения на объектах образования и культуры, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В начале 2018 года системами видеонаблюдения будут оборудованы 43 объекта образования и 20 объектов культуры. Всего будет установлено 209 видеокамер», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в рамках реализации программы «Безопасный регион» на территории округа к системе подключено 117 (из 170) социально значимых объектов, 25 (из 80) коммерческих объектов.

«Проведена интеграция систем видеонаблюдения, ранее не входивших в «Безопасный регион»: 18 видеокамер - на семи отделениях МФЦ, 208 видеокамер - в местах массового скопления граждан, шесть видеокамер - в новом микрорайоне «ЖК-Люберцы 2016», три видеокамеры - на детских площадках», - уточнил Ружицкий.

Он добавил, что дополнительно системой видеонаблюдения оборудовано 25 детских игровых и спортивных площадок.