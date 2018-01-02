РИАМО - 2 янв. Труп гражданина Средней Азии с ножевым ранением живота нашли возле торгового центра в подмосковных Мытищах, подозреваемый в убийстве задержан, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Первого января в 00:05 около ТЦ на Осташковском шоссе в Мытищах с ножевым ранением брюшной полости обнаружен труп гражданина Средней Азии, зарегистрированного в Оренбургской области, ранее судимого по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин Средней Азии. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».