РИАМО – 1 янв. В Москве проверяется информация о нападении собаки на прохожего, сообщает в понедельник РЕН ТВ.

«Очевидцы сообщили о нападении бойцовской собаки на человека в Москве», - говорится в сообщении.

Информация проверяется.

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