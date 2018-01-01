РИАМО – 1 янв. В Москве проверяется информация о нападении собаки на прохожего, сообщает в понедельник РЕН ТВ.
«Очевидцы сообщили о нападении бойцовской собаки на человека в Москве», - говорится в сообщении.
Информация проверяется.
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РИАМО – 1 янв. В Москве проверяется информация о нападении собаки на прохожего, сообщает в понедельник РЕН ТВ.
«Очевидцы сообщили о нападении бойцовской собаки на человека в Москве», - говорится в сообщении.
Информация проверяется.
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