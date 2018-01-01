РИАМО - 1 янв. Бесхозный предмет, который обнаружили на станции «Филевский парк» Филевской линии Московского метрополитена, опасности не представляет, сообщил РИАМО в понедельник источник в ГУ МВД России по столице.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что людей эвакуировали со станции метро «Филевский парк» из-за найденного бесхозного предмета.

«Сотрудники полиции осмотрели (бесхозный предмет - ред.). Никакой опасности он не представляет», - заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что это был детский шоколадный набор.