РИАМО - 1 янв. Свыше 20 тысяч человек за сутки посетили спортивные программы и аттракционы, которые прошли на Тверской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

С 31 декабря по 2 января Тверская улица стала пешеходной. На пространстве от Триумфальной до Театральной площади разместилась одна из более чем 80 площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». На участке длиной почти 2,5 километра проходит грандиозная театральная, спортивная и гастрономическая программа, посвященная знаменитым сказкам, операм и балетам.

«Более 20 тысяч человек посетили все 12 зрелищных спортивных программ и аттракционов на Тверской: безопасный скалодром, «Ладью Садко» с современными гребными тренажерами, мини-гольф, боулинг, памп-трек (трасса для катания на беговелах и самокатах), панну (разновидность футбольного фристайла – один на один), зиплайн (скоростное перемещение по тросу на карабине) и другие. Общий путь, который преодолели москвичи и туристы по зиплайну, превысил 50 километров», - говорится в сообщении.

Гастрономическая программа праздника на Тверской получила название «Сказочно и вкусно». 10 известных московских ресторанов подготовили специальное меню, вдохновленное любимыми сказками. В него вошли несколько десятков блюд и напитков, в частности: уха из речной рыбы и рыбные пироги, венгерский гуляш, настоящие русские пельмени, плов, датский сэндвич смёрребрёд, пирожки с черной смородиной, «золотые» орешки со сгущенкой.

Наибольшим спросом 31 декабря и в новогоднюю ночь пользовались легкие закуски, пирожки и сендвичи: шанежки с мясом и капустой (их гости купили более 3 тысяч) пирожки и ватрушки (вместе около 2,4 тысячи), шашлык из курицы и телятины (почти 2 тысячи порций).