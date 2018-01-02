РИАМО - 2 янв. Прощание с умершим накануне заслуженным артистом России Александром Шавриным пройдет в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского во вторник с 12:30, сообщается в аккаунте театра в Facebook.

Ведущий актер Московского академического театра имени Владимира Маяковского Александр Шаврин умер на 58-м году жизни после продолжительной болезни. Артист скончался 30 декабря.

«Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным состоится 2 января», - говорится в сообщении.

В 11:00 запланировано отпевание актера в церкви Малого Вознесения (улица Большая Никитская, 18), а в 12:30 прощание в театре Маяковского (улица Большая Никитская, 19/13).

Александр Шаврин - российский актер театра и кино. Он известен по ролям в российских фильмах «Бедная Настя», «Русские амазонки», «Самозванцы», «Сказки старого волшебника», «Дети Арбата».