РИАМО - 1 янв. С московских железнодорожных вокзалов 29 и 30 декабря отправились в новогоднее путешествие около 250 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы АО «Федеральная пассажирская компания».

Накануне Нового года, 31 декабря 2017 года, в путешествие поездом отправились более 193 тысяч человек. Это на 10,8% выше, чем в канун прошлого года. Порядка 70 тысяч пассажиров встретили наступление Нового года в поездах дальнего следования. Начальники поездов лично поздравили пассажиров по громкой связи, а маленькие дети получили в подарок сладкие угощения.

«В этом сезоне все больше пассажиров выбирают для поездок на новогодние каникулы поезда дальнего следования. Так, в предпраздничные дни, 29 и 30 декабря 2017 г. поездами АО «ФПК» перевезено более 858 тыс. пассажиров (плюс 11,2%). В том числе с вокзалов Москвы в новогоднее путешествие отправились около 250 тысяч человек, из Санкт-Петербурга в различные города страны в поездах отправились около 76 тысяч пассажиров», - говорится в сообщении.

Для обеспечения повышенного спроса на поездки в период новогодних каникул было назначено более 600 дополнительных рейсов поездов АО «ФПК».