РИАМО - 2 янв. Премьера зрелищного новогоднего спектакля «Затерянный мир» по приключенческому роману Артура Конан Дойла состоится на сцене театра «Модерн» в Москве во вторник, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Затерянный мир» - это уже второй спектакль из театральной трилогии, основанной на слове «мир». Первый спектакль «О дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли открыл новый «Модерн» в мае 2017 года и стал визитной карточкой нового художественного руководителя Юрия Грымова. Премьера третьего спектакля «Война и мир» по роману Льва Толстого запланирована на осень 2018 года.

«Второго января в 14:00 в театре «Модерн» – премьера невероятно зрелищного детского спектакля Юрия Грымова «Затерянный мир» по роману Артура Конан Дойла», - говорится в сообщении.

Второй спектакль трилогии, детский, он расскажет о нетронутом, первозданном, не испорченном людьми мире, который мы потеряли.

«Наши герои – дети, а они так ясно понимают, насколько легко этот рай может быть разрушен. Так разрушаются игрушечные замки: они распадаются на кубики от одного неосторожного движения. Наши герои клянутся хранить тайну затерянного мира – чтобы мир людей не уничтожил его, чтобы первозданный рай не превратился в аттракцион», - подчеркивается в сообщении.