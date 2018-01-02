РИАМО - 2 янв. Уникальные ледовые композиции стран-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года откроются в парке Победы со вторника, также гости фестиваля «Ледовая Москва» смогут увидеть искусно сделанные гостиную и баню, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Вопреки плюсовым температурам, дождю и абсолютно незимней погоде III Новогодний фестиваль Александра Ковтунца «Ледовая Москва» - единственный ледовый городок в Москве, который сохранился.

«Все ледовые скульптуры – наши уникальные композиции 32 стран-участниц ЧМ 2018 года, а также фигуры для фотосессий и наша ледовая гостиная и баня - будут открыты для посетителей 2 января с 11:30 до 22:30! Фестиваль «Ледовая Москва» открылся 29 декабря, но из-за аномальной оттепели, чтобы спасти ледовую сказку, все ледовые фигуры были накрыты шатрами», - говорится в сообщении.

График шоу на сцене «Ледовой Москвы» сохраняется: в 15:30, 17:30 и 19:30 гостей фестиваля ждут удивительные номера, собранные, буквально, по крупицам: французские пантомимы, кофе-шоу и баварские танцы, африканские барабанщики и аргентинское танго. На площадке работает парк старинных русских забав - «Закрутиха», аниматоры в ярких костюмах, а также озорные Снеговики-мячи и Снегурочки.

По словам руководителя «Ледовой Москвы» Александра Ковтунца, Англия встретит зрителей 4,5 метровым Гулливером, легендарным двухэтажным английским автобусом и профилем лучшего сыщика всех времен и народов – Шерлока Холмса. Испанские страсти заледенеют в вихре хабанеры, а в шлейфе платья Кармен притаится расплавленное Сальвадором Дали время, в котором у любого испанца всегда есть место для корриды и подвига, как и подобает настоящему странствующему рыцарю. Фигура Дон Кихота так же будет в композиции, представляющей Испанию.

«О каком футболе может идти речь без Аргентины! Перипетии футбольных страстей хорошо ложатся на страстную мелодию аргентинского танго – высеченные изо льда фигуры танцовщиков, на фоне прославленных имен игроков национальной сборной Аргентины: Марадоны, Месси, Агуэро, Батистуто – такое никого не оставит равнодушным. От Германии свое почтение зрителям ледового города засвидетельствует сам Себастьян Бах», - добавляется в сообщении.

А еще будет открыта уникальная, единственная в Москве – ледовая изба с ледовой баней, в которой можно хорошенько попариться горячей русской душе и сделать незабываемы фото в ледяном антураже.