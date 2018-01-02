РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. В Доме культуры имени Карла Маркса в подмосковном Подольске во вторник состоится показ мультфильма «Нико – путь к звездам», сообщается на сайте ДК.

«Дом культуры имени Карла Маркса приглашает всех, от мала до велика, на новогодний кинопоказ мультфильма «Нико – путь к звездам» 2 января. Каждый ребенок мечтает о новогоднем чуде и верит в него! Так и маленький олененок Нико, которому приснилось, что его отец – один из летающих оленей Санта Клауса. Герой мультфильма отважно идет к своей мечте – научиться летать и стать таким же, как и его отец»,- говорится в сообщении.

Начнется киносеанс в 13:00 и будет проходить по адресу: улица Большая Зеленовская, дом 50.