РИАМО - 1 янв. Следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления услуг не отвечающим требованиям безопасности, из-за чего семеро детей отравились в сауне в подмосковном Орехово-Зуеве, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В рамках проведенной проверки следственными органами ГСУ СКР по Московской области установлено, что 31 декабря 2017 года компания знакомых, с которыми находились семь несовершенных детей, арендовали одну из саун в Подмосковье для отдыха до утра 1 января 2018 года. В период нахождения в помещении сауны дети пожаловались родителям на ухудшения состояния их здоровья. У них началась рвота, рези в глазах, кашель и затруднение дыхания. Родителями было принято решения вызвать скорою медицинскую помощь.

«По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, по факту оказания им услуг в сауне, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей», - говорится в сообщении.

В реанимационное отделение одного из медицинских учреждений были госпитализированы двое детей с диагнозом отравление парами хлорамина, в отделение детской хирургии той же больницы госпитализировано пять детей с аналогичным диагнозом.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произведен забор проб воды из бассейна, изъят образец препарата для хлорирования воды в бассейне. Расследование уголовного дела продолжается.