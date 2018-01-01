РИАМО - 1 янв. Горящее строение потушили в деревне Демидково Рузского городского округа в Подмосковье, в результате пожара никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 10:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Рузский городской округе, деревня Демидково, дом 50.

«В 14:15 ликвидация», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в результате происшествия никто не пострадал. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 12 человек.

Человек пострадал при пожаре в доме в Шатуре>>