РИАМО - 1 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в бане в деревне Соколово Ногинского района Подмосковья, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, Ногинский район, деревня Соколово, участок 138.

«В 14:51 ликвидация», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в результате происшествия никто не пострадал. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 12 человек.

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