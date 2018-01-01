РИАМО - 1 янв. Парк культуры и отдыха имени Толстого в подмосковных Химках собрал в новогоднюю ночь около 10 тысяч человек, для гостей была подготовлена праздничная программа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Новый год в Химках встретили с настоящим размахом. Центральной площадкой для народных гуляний стал парк культуры и отдыха имени Толстого. Здесь для жителей и гостей округа была подготовлена масштабная яркая развлекательная программа под названием «Новогодняя феерия». Яркая праздничная программа с участием популярных звезд российской эстрады, волшебный фейерверк и масса сюрпризов не оставили никого равнодушными.

«Кроме того, была подготовлена насыщенная развлекательная программа — конкурсы, дискотека. Центральным аккордом стал волшебный фейерверк. В эту ночь небо над Химками окрасилось целой радугой ярких цветов от залпов салюта. Участие в гуляниях в парке приняли порядка 10 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Первого января в парке со сцены звучали новогодние поздравления от участников популярных российских групп, гостей поздравляли главные персонажи Нового года — Дед Мороз и Снегурочка.

«Мы постарались сделать праздничную программу максимально насыщенной, чтобы в новогоднюю ночь жители и гости парка смоли найти развлечение по душе. Вместе мы сделали шаг навстречу новым достижениям и реализации масштабных программ», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В новогоднюю ночь в парке были усилены меры безопасности. С часа ночи, для жителей округа был организован дополнительный маршрут троллейбуса №1.