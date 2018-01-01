РИАМО - 1 янв. Полицейские изъяли более 1 грамма героина у мужчины в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Тридцатого декабря в 15:30 в квартале Абрамцево городского округа Балашиха инспекторами ДПС совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции мужчина, зарегистрированный в Брянской области, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 1,25 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».