РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Муниципальное унитарное предприятие «Подольская теплосеть» восстановит разрушенный в ходе ремонтных работ асфальт на улице Чехова у детского сада до 31 мая 2018 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее на портал «Добродел» житель Подольска написал обращение с просьбой восстановить разрушенный в ходе ремонтных работ асфальт на улице Чехова, дом 8, у детского сада №8 «Теремок». Он отметил, что несколько месяцев назад коммунальщики проводили работы, а асфальт не восстановили.

«На обращение, поступившее на портал «Добродел» по вопросу восстановления благоустройства у дома №8 по улице Чехова, сообщаю, что в связи с погодными условиями восстановление разрушенного благоустройства после проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловой трассе по указанному адресу выполнено в зимнем варианте (произведена отсыпка щебнем). Полное восстановление асфальтного покрытия дорожного полотна МУП «Подольская теплосеть» планирует выполнить до 31 мая 2018 года», - сказал детектор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.