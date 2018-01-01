РИАМО - 1 янв. Ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений переросла в поножовщину, женщина ранила своего оппонента ножом в грудь, пострадавший в больнице, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 31 декабря в 15:40 из своей квартиры в дома на улице Октябрьской Революции в Коломне бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением грудной клетки слева в ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» доставлен и госпитализирован мужчина.

«Сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД женщина. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений в ссоре», - сказа собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».