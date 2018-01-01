РИАМО - 1 янв. Мужчина ударил собутыльника ножом в грудь в ходе ссоры в подмосковной Шатуре, пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 30 декабря в 22:30 от дома на проспекте Маршала Борзова в Шатуре бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО доставлен и госпитализирован гражданин Средней Азии с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в МО МВД гражданин Средней Азии. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».