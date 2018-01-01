РИАМО - 1 янв. Волонтеры накормили бездомных в новогоднюю ночь на Курском и Павелецком вокзалах столицы, сообщил РИАМО шеф-повар Свято-Данилова монастыря Олег Ольхов.

«Мы провели ежегодную акцию, одиннадцатую по счету. В этом году только два вокзала: Курский и Павелецкий. Три года назад мы были на Курском, Павелецком и площади трех вокзалов», - сказал Ольхов.

Он отметил, что в течение года волонтеры организации пять раз в неделю кормят бездомных на Павелецком и Курском вокзалах.

«Нашими партнерами являются православные организации «Небом живы» и социальный центр святителя Тихона при Донском монастыре, эти организации кормят на Киевском и Ярославском вокзалах всю неделю», - заключил собеседник агентства.