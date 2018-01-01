РИАМО - 1 янв. Причины и обстоятельства отравления семерых детей в частной сауне в подмосковном Орехово-Зуеве установят в ходе проверки, сообщила РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Семь детей в новогоднюю ночь отравились парами хлорамина в частной сауне в городском округе Орехово-Зуево. Дети были доставлены в городскую больницу №1 города Орехово-Зуево в состоянии средней степени тяжести.

«В данный момент Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела об оказании услуг ненадлежащего качества», - сказала Мишонова.

Ранее она сообщила, что здоровью детей, которые пострадали в сауне, ничего не угрожает, их планируют выписать 2 января.