РИАМО - 1 янв. Здоровью детей, которые пострадали в сауне в подмосковном Орехово-Зуеве, ничего не угрожает, их планируют выписать 2 января, сообщила РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Семь детей в новогоднюю ночь отравились парами хлорамина в частной сауне в городском округе Орехово-Зуево. Дети были доставлены в городскую больницу №1 города Орехово-Зуево в состоянии средней степени тяжести.

«Все семь пострадавших детей находятся с родителями в больнице под наблюдением врачей и, вероятно, уже завтра будут дома», - сказала Мишонова.

По ее словам, все дети из благополучных семей.