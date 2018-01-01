РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с екатеринбургским «Автомобилистом» на домашнем льду в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги 11 января, сообщается на сайте ХК «Витязь».

По данным календаря матчей, опубликованном на сайте, «Витязь» встретится с ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга в домашнем матче 11 января. Игра будет проходить в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Ледовом дворце «Витязь» и начнется в 19:30.

На данный момент ХК «Витязь» в турнирной таблице чемпионата в конференции «Запад» находится на 11 строчке с 54 очками. Хоккейный клуб «Автомобилист» в конференции «Восток» на первой строчке с 83 очками.