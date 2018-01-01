РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. На улице Циолковского в подмосковном Подольске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП, на данный момент сотрудники ГИБДД разыскивают нарушителя, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Сегодня (в понедельник - ред.) в районе 15:40 на улице Циолковского в Подольске неизвестный автомобиль совершил наезд на пешехода, и скрылся с места ДТП. Пострадавший, мужчина средних лет, жив и на данный момент госпитализирован в больницу Подольска для того, чтобы ему поставили диагноз», - сказал собеседник.

Сотрудники ГИБДД разыскивают нарушителя и проводят проверку по факту ДТП.