РИАМО - 1 янв. Уголовное дело возбудили в Москве по факту ограбления аптеки и магазина цветов на Бакунинской улице, где трое неизвестных украли медпрепараты и деньги из кассы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 31 декабря в 19:05 на службу «02» поступило сообщение о разбое в организации по адресу: улица Бакунинская, дом 38-42, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, трое неизвестных в масках вошли в помещение, в котором расположены магазин цветов и аптека, где, угрожая ножом, связали гендиректора магазина цветов, открыто похитили из кассы 2 тысячи рублей, после чего, угрожая ножом гендиректору аптеки, открыто похитили медпрепараты (список устанавливается) на сумму 8 тысяч рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общий материальный ущерб составил около 10 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.