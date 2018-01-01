РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Специалисты муниципального унитарного предприятия «Водоканал» подмосковного Подольска устранили причину неприятного запаха канализационных отходов возле лицея №1 по просьбе жительницы городского округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее на портал «Добродел» жительница Подольска написала обращение с просьбой устранить сильный запах канализационных отходов возле лицея №1 по улице Большая Серпуховская, дом 2/24. Она отметила, что этим запахом приходится дышать детям.

«На обращение, поступившее на портал «Добродел», по вопросу запаха из канализационного коллектора, расположенного на Большой Серпуховской улице у дома №2/24, сообщаю, что специалистами МУП «Водоканал» были выполнены мероприятия по ремонту оголовка канализационного колодца по данному адресу. На данный момент неприятный запах отсутствует», - сказал детектор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.