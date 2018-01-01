РИАМО – 1 янв. Народного артиста СССР Олега Табакова, которого госпитализировали в ноябре прошлого года, уже дышит сам, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает РЕН ТВ.

«Народного артиста СССР Олега Табакова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. По некоторым данным, актер самостоятельно дышит через дыхательную трубку, которая установлена в трахее», - говорится в сообщении.

Актер был госпитализирован 27 ноября. Олега Табакова поместили в реанимацию. Спектакль «Год, когда я не родился» в МХТ имени Чехова, в которым Табаков играет со своим сыном Павлом, был отменен.

Ранее на сайте телеканала сообщалось, что артист перенес экстренную операцию, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По некоторым данным, он находится в стабильном, но тяжелом состоянии.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков – один из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполняет обязанности директора театра.