РИАМО - 1 янв. В Москве возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на мужчину, у которого отобрали сумку с личными вещами и деньгами, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На службу «02» поступило сообщение от неработающего о том, что по адресу: Старокоптевский переулок, дом 2, двое неизвестных, произвели в него два выстрела из неустановленного травматического оружия, открыто похитили сумку, в которой находились принадлежащие ему 100 долларов США, 10 тысяч рублей, два телефона сотовой связи, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 65 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.