РИАМО - 1 янв. Более 500 тысяч гостей и жителей Москвы воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Второй год подряд городской транспорт Москвы работал всю новогоднюю ночь. Благодаря слаженной работе Транспортного комплекса горожане смогли безопасно добраться до фестивальных площадок в любой точке города, не пропустить самые интересные шоу, а затем вернуться домой.

«Пятьсот десять тысяч пассажиров выбрали городской транспорт в новогоднюю ночь в Москве. Горожане и гости города воспользовались метро, МЦК, а также автобусами, трамваями и троллейбусами. Бесперебойную работу транспорта обеспечили почти 13 тысяч человек», -говорится в сообщении.

Большая часть пассажиров выбрали метро и МЦК – около 430 тысяч человек – на 12% больше по сравнению с прошлым годом. 35 тысяч человек из них встретили Новый год в вагонах и на станциях. Чтобы обеспечить бесперебойную работу в новогоднюю ночь на службу вышли более 11 тысяч сотрудников метро и УВД на Московском метрополитене, в том числе 1,1 тысячи машинистов электропоездов. Интервал движения поездов составил от 3,5 до 10 минут.

Наземным транспортом в новогоднюю ночь было перевезено около 80 тысяч пассажиров. С интервалом движения до 30 минут в течение ночи автобусы, троллейбусы и трамваи курсировали по 168 маршрутам. Пассажиров обслуживали 500 единиц наземного транспорта, около 2000 сотрудников были заняты в перевозке.

Во время новогодней ночи обеспечению безопасности уделялось повышенное внимание. Оперативный штаб вел круглосуточный мониторинг ситуации, происшествий не зафиксировано.

«Как и в прошлом году, московский транспорт успешно справился с круглосуточным режимом работы, благодаря чему москвичи и гости города в новогоднюю ночь смогли посетить праздничные мероприятия, которые для них подготовило Правительство Москвы. Мы обеспечили максимально удобные условия для безопасного передвижения по городу. И будем продолжать тщательно следить за порядком на улично-дорожной сети города и в общественном транспорте в течение всех праздников. Прошу москвичей и гостей города отнестись к дополнительным мерам безопасности с пониманием», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.