РИАМО - 1 янв. Посетители парка Победы в Москве смогут принять участие в играх, кулинарном шоу и музыкальной программе, которые подготовили специально для новогодних праздников, сообщается на сайте парка.

«С 30 декабря 2017 года по 03 января на Аллее Защитников Москвы пройдет праздничная программа «Новогодние каникулы». Каждый день с 15:00 до 21:00 вас посетителей концертная программа с участием фольклорного ансамбля «Поляне» и других музыкальных коллективов, игры и конкурсы для самых активных», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что также пройдет научное и кулинарное шоу, мастер-классы по созданию и росписи елочных игрушек, по рисованию орнаментов и узоров, по декорированию новогодних колпаков и пряников, по созданию новогодних масок из фетра, по флористике.

А также мастер-классы по таким рукодельным техникам как скрапбукинг и декупаж, где можно будет сделать свою собственную открытку или украсить свечи и елочные шары.