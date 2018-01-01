РИАМО - 1 янв. На северо-востоке Москвы автомобиль совершил наезд на человека, который переходил дорогу в неположенном месте, в результате ДТП пострадавший скончался, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Неработающий, управляя автомобилем «ВАЗ 2110», следовал по улице Менжинского в сторону улицы Енисейская, где совершил наезд на переходившего проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавший скончался от полученных травм. Труп направлен в танатологическое отделение (морг). По данному факту проводится проверка.