РИАМО - 1 янв. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок приема граждан в дружинники, сообщает Газета.ru.

«Дружинниками могут стать лица, которые в течение года до привлечения к внештатному сотрудничеству с полицией не привлекались в судебном порядке к административному наказанию за совершение умышленных административных правонарушений», - говорится в сообщении.

В соответствии с законом, список городов, в которых можно будет вступить в дружинники, будет расширен за счет включения в него Севастополя.