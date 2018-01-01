РИАМО - 1 янв. Труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти нашли в подмосковном Фрязине, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Тридцать первого декабря в 12:30 в городском округе Фрязино на улице Вокзальная обнаружен труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти 35-40 лет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проверку проводит следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области.