РИАМО - 1 янв. Около 2,5 миллионов человек приняли участие в праздновании Нового года на улицах Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля «Путешествие в Рождество», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Собянин посетил праздничные площадки на Тверской улице в центре города и поздравил москвичей с Новым годом.

Этой зимой фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 22 декабря по 14 января. Городские бульвары, площади и переулки превратились в театральные подмостки, на которых ежедневно проходят представления, спектакли, концерты и мастер-классы. Главными площадками праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок, Новопушкинский сквер и Садовое кольцо.